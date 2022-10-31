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20:54 (мск), источник: Vesti.kz

Бразильский бомбардир выступил с заявлением о контракте с «Кайратом»

Форвард Жоао Пауло отреагировал на подписание контракта с «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Кайрат"

Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца 2023 года с возможностью продления еще на один год.

«Сегодня слово — благодарность, мой контракт с “Кайратом” был продлен, я безмерно благодарен и счастлив за это, пусть приходят новые вызовы, вместе мы сильнее… Спасибо тебе, Господи!», — написал бразилец в своих соцсетях.

Отметим, что в КПЛ-2022 он провел 25 матчей, в которых забил десять голов и сделал четыре ассиста.

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