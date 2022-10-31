Кокорин не забил пенальти и был заменен в победном матче «Ариса»

Нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе команды из Лимасола и 52-й минуте не забил пенальти: его удар отразил вратарь. За 10 минут до конца основного времени российского футболиста заменили.

В таблице чемпионата страны «Арис» располагается на второй строчке: отставание от лидирующего «Пафоса» составляет два очка.