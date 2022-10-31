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31 октября, источник: Sport24

Кокорин не забил пенальти и был заменен в победном матче «Ариса»

В матче 9-го тура чемпионата Кипра «Арис» одержал в гостях одержал победу над «Доксой» (2:1).

Арис Л
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Источник: Sport24

Нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе команды из Лимасола и 52-й минуте не забил пенальти: его удар отразил вратарь. За 10 минут до конца основного времени российского футболиста заменили.

В таблице чемпионата страны «Арис» располагается на второй строчке: отставание от лидирующего «Пафоса» составляет два очка.

На счету Кокорина в восьми матчах за «Арис» три гола и две голевые передачи.

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