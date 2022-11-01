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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» не планирует увольнять Юргена Клоппа

«Ливерпуль» продолжает доверять главному тренеру клуба Юргену Клоппу, сообщается в «твиттере» журналиста Флориана Плеттенберга.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, сам Клопп также не думает об уходе из клуба. «Ливерпуль» намерен осуществить несколько топ-трансферов следующим летом. Зимой английский клуб планирует усилить команду центральным полузащитником.

После 12 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 16 очков.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года. В 2019 году команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, победив в решающем матче турнира «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

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