«Барселона» доверяет Хави, но видит в Артете будущего главного тренера клуба

В настоящий момент каталонцы делают ставку на Хави. Но «Барсу» привлекает работа Микеля Артеты в «Арсенале» и тот прогресс, которого он сумел добиться с лондонским клубом. Испанский тренер — воспитанник «Барсы», он знаком с ценностями клуба, работал продолжительное время с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». В будущем он будет серьёзным кандидатом на работу в Каталонии.