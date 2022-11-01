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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

55-летний японский футболист забил гол и отпраздновал его необычным образом с командой

Вечно играющий 55-летний японский нападающий Казу Миура отличился в матче за «Сузука Поинт Геттерс» с пенальти.

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Его команда выступает в четвёртом по силе дивизионе страны. После забитого мяча Миура отпраздновал его с одноклубниками необычным образом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 1982 году Миура впервые сыграл вне Японии: он перешёл в бразильский клуб «Атлетико Ювентус». Его карьера в Бразилии продлилась до 1990 года, а затем он вернулся на родину. Позднее он играл в Италии за «Дженоа», в Хорватии за загребское «Динамо» и австралийский «Сидней». В Японии 17 лет он представлял клуб «Иокогама», а сейчас арендован своей нынешней командой.

Ранее Миура заявлял, что планирует играть до 60 лет.

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