Защитник «Тобола» вызван в европейскую сборную

Как отмечает пресс-служба костанайцев сборная Черногории проведет учебно-тренировочный сбор в Подгорице с 13 по 21 ноября.

В рамках УТС запланирован два товарищеских матча: против Словакии на своем поле (17 ноября) и на выезде со Словенией (20 ноября).