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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Тобола» вызван в европейскую сборную

Защитник «Тобола» Жарко Томашевич получил вызов в сборную Черногории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
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Источник: ФК "Тобол"

Как отмечает пресс-служба костанайцев сборная Черногории проведет учебно-тренировочный сбор в Подгорице с 13 по 21 ноября.

В рамках УТС запланирован два товарищеских матча: против Словакии на своем поле (17 ноября) и на выезде со Словенией (20 ноября).

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