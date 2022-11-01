Защитник «Тобола» вызван в европейскую сборную
Защитник «Тобола» Жарко Томашевич получил вызов в сборную Черногории, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Защитник «Тобола» Жарко Томашевич получил вызов в сборную Черногории, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как отмечает пресс-служба костанайцев сборная Черногории проведет учебно-тренировочный сбор в Подгорице с 13 по 21 ноября.
В рамках УТС запланирован два товарищеских матча: против Словакии на своем поле (17 ноября) и на выезде со Словенией (20 ноября).