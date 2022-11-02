Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Акрон
Пересвет
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Волга
Футбол. Кубок России
12:00
Уфа
Динамо Бр
10
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
Динамо Вл
Футбол. Кубок России
19:00
Шинник
Кубань
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Бенфика
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
30.10
Кельн
Хоффенхайм
11
30.10
Шальке-04
Фрайбург
02
30.10
Унион Б
Боруссия М
21
29.10
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
12
29.10
Бавария
Майнц
62
29.10
РБ Лейпциг
Байер
20
29.10
Штутгарт
Аугсбург
21
29.10
Вольфсбург
Бохум
40
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер перенёс три операции из-за рака кожи

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер признался, что перенёс три операции в связи с раком кожи.

Бавария
ГерманияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«У меня есть личная история о кожном заболевании. У меня был рак кожи на лице. из-за этого мне пришлось перенести три операции. Теперь я уделяю больше внимания защите от солнца, потому что всё время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе», — приводит слова Нойера Sport1.de.

Напомним, Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Футболист является воспитанником «Шальке». С 2009 года голкипер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды Нойер — чемпион мира (2014). На мундиале, проходившем в Бразилии, Нойер был признан лучшим вратарём.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Очередная подлость МОК: СССР и Россию вычеркнули из истории гимнастики
У Емельяненко есть шансы только с Берковой. Саша совсем никакой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь