Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер перенёс три операции из-за рака кожи

«У меня есть личная история о кожном заболевании. У меня был рак кожи на лице. из-за этого мне пришлось перенести три операции. Теперь я уделяю больше внимания защите от солнца, потому что всё время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе», — приводит слова Нойера Sport1.de.