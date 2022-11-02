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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава чемпионата Испании высказался о возможном возвращении Месси

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Барселону». Его слова приводит Olé.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Глава чемпионата Испании выразил надежду на возвращение Месси после чемпионата мира-2022. «Возвращение в испанский футбол пойдет на пользу и ему самому, особенно если речь о команде, в которой он словно родился. Я считаю, что разрушение этого союза — ошибка даже для Месси», — объяснил функционер.

Ранее Месси назвал цель выступления в ПСЖ. Форвард часто говорит внутри французской команды о желании взять крупный трофей. Он не хочет покидать клуб, не завоевав серьезную награду.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

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