Глава чемпионата Испании высказался о возможном возвращении Месси

Глава чемпионата Испании выразил надежду на возвращение Месси после чемпионата мира-2022. «Возвращение в испанский футбол пойдет на пользу и ему самому, особенно если речь о команде, в которой он словно родился. Я считаю, что разрушение этого союза — ошибка даже для Месси», — объяснил функционер.

Ранее Месси назвал цель выступления в ПСЖ. Форвард часто говорит внутри французской команды о желании взять крупный трофей. Он не хочет покидать клуб, не завоевав серьезную награду.