«Атлетико» может назначить Луиса Энрике. Симеоне будет непросто уволить из-за неустойки 14 млн евро

Будущее тренера в мадридском клубе не определено, сообщает La Razon со ссылкой на El Chiringuito. Руководство «Атлетико» уже связалось с окружением Луиса Энрике, чтобы обсудить возможное назначение тренера.

Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022. Считается, что он согласится возглавить «Атлетико», если ему разрешат провести чистку состава.

Контракт Симеоне с мадридцами рассчитан до 2024 года. Трудности с его увольнением могут возникнуть из-за высокой неустойки — около 14 миллионов евро. Клуб может попытаться договориться с тренером о снижении этой суммы, но сделать это будет непросто.