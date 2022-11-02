Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Волга
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
Динамо Вл
Футбол. Кубок России
19:00
Шинник
Кубань
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
РБ Лейпциг
Футбол. Кубок России
14:00
Родина
Звезда СПб
34
Футбол. Кубок России
12:00
Уфа
Динамо Бр
10
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Бенфика
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
31.10
Эльче
Хетафе
01
30.10
Реал Сосьедад
Бетис
02
30.10
Атлетик
Вильярреал
10
30.10
Реал
Жирона
11
30.10
Осасуна
Вальядолид
20
29.10
Валенсия
Барселона
01
29.10
Севилья
Райо Вальекано
01
29.10
Кадис
Атлетико
32
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:15 (мск), источник: Sports.Ru

«Атлетико» может назначить Луиса Энрике. Симеоне будет непросто уволить из-за неустойки 14 млн евро

Диего Симеоне может покинуть «Атлетико».

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Будущее тренера в мадридском клубе не определено, сообщает La Razon со ссылкой на El Chiringuito. Руководство «Атлетико» уже связалось с окружением Луиса Энрике, чтобы обсудить возможное назначение тренера.

Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022. Считается, что он согласится возглавить «Атлетико», если ему разрешат провести чистку состава.

Контракт Симеоне с мадридцами рассчитан до 2024 года. Трудности с его увольнением могут возникнуть из-за высокой неустойки — около 14 миллионов евро. Клуб может попытаться договориться с тренером о снижении этой суммы, но сделать это будет непросто.

Вчера «Атлетико» вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов с «Порту», «Брюгге» и «Байером». В Ла Лиге клуб занимает 3-е место, на его счету 23 очка после 12 матчей.

Читайте также
Порту
2:1
Первый тайм: 2:0
Атлетико
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь