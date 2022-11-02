Опальный игрок сборной Казахстана выступил с заявлением из Китая

«В 26 я стал серьезно относиться к футболу потому что осознал что на самом деле ничего меня не может радовать в жизни кроме ощущениях быть сильным. Стремление к силы это то что движет вперед. Не всегда все получается, но это потому что не хватает знание. Я должен был закрыть все свои потребности в жизни чтобы осознать что на самом деле важно для меня», — написал он.