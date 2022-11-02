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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Опальный игрок сборной Казахстана выступил с заявлением из Китая

Полузащитник сборной Казахстана и китайского клуба «Цанчжоу Майти Лайонс» Георгий Жуков выступил с заявлением в своих соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«В 26 я стал серьезно относиться к футболу потому что осознал что на самом деле ничего меня не может радовать в жизни кроме ощущениях быть сильным. Стремление к силы это то что движет вперед. Не всегда все получается, но это потому что не хватает знание. Я должен был закрыть все свои потребности в жизни чтобы осознать что на самом деле важно для меня», — написал он.

Отметим, что в последних матчах сборной Казахстана Жуков не смог прибыть в расположение команды поскольку в Китае действуют жесткие карантинные меры.

Жуков перебрался в Китай в августе, подписав контракт с «Цанчжоу Майти Лайонс» на правах свободного агента.

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