Опальный игрок сборной Казахстана выступил с заявлением из Китая
Полузащитник сборной Казахстана и китайского клуба «Цанчжоу Майти Лайонс» Георгий Жуков выступил с заявлением в своих соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана и китайского клуба «Цанчжоу Майти Лайонс» Георгий Жуков выступил с заявлением в своих соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«В 26 я стал серьезно относиться к футболу потому что осознал что на самом деле ничего меня не может радовать в жизни кроме ощущениях быть сильным. Стремление к силы это то что движет вперед. Не всегда все получается, но это потому что не хватает знание. Я должен был закрыть все свои потребности в жизни чтобы осознать что на самом деле важно для меня», — написал он.
Отметим, что в последних матчах сборной Казахстана Жуков не смог прибыть в расположение команды поскольку в Китае действуют жесткие карантинные меры.
Жуков перебрался в Китай в августе, подписав контракт с «Цанчжоу Майти Лайонс» на правах свободного агента.