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10:03 (мск), источник: Sports.Ru

Громкая сенсация в Грузии — в финал Кубка залетел «Локо-2». Резервная команда из четвертой лиги!

Основа вылетела еще в финала.

Локомотив Тб
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Источник: Sports.Ru

Этот розыгрыш Кубка Грузии войдет в историю — в финал турнира пробился дубль тбилисского «Локомотива». Да-да, того самого, который два года назад унизил московское «Динамо», выбив его из квалификации Лиги Европы.

Сейчас дела у тбилисцев идут гораздо хуже. Вместо еврокубков — безнадежно последнее место в чемпионате. Зафиксируем кошмар: за 32 тура команда набрала 8 очков (1 победа, 5 ничьих и 26 поражений). Разница мячей — 26:92, ближайший сосед в таблице набрал аж на 22 очка больше.

Причина банальная — весной спонсор урезал бюджет и сменил руководство, накопились долги по зарплате, команда во многом играет арендованными и воспитанниками.

Но тут неожиданно стрельнул резерв из четвертого дивизиона. Дубль «Локо» идет вторым в таблице и имеет хорошие шансы на повышение, но главное чудо команда выдала в Кубке.

По пути в финал выбили три клуба из высшего дивизиона.

Основа «Локомотива» прошла в Кубке только один раунд (начинали сразу с третьего) и вылетела еще в ⅛ финала — проиграли 0:2 «Шукуре» из Кобулети, которая выступает во второй по силе лиге.

«Локо-2» же начал с самых ранних квалификаций и добрался до самого финиша.

  • В первом раунде дубль «железнодорожников» справился с земялками из Тбилиси. В овертайме дожали резервную команду «Мерани» из третьего дивизиона — 3:1.
  • Дальше еще одно дерби с тем же счетом — на этот раз против «Варкетили-2» из пятой лиги.
  • В третьем раунде дубль «Локомотива» ждал очень серьезный соперник — «Самгурали», который сейчас идет на третьем месте в высшем дивизионе. Но аутсайдер неожидано победил 1:0.
  • В ⅛ финала «Локо-2» прошел еще один клуб из элиты. Матч с «Телави» завершился со счетом 1:1, но в серии пенальти успешнее оказались тбилисцы (4:2).
  • В четвертьфинале команде относительно повезло со жребием — досталась «Гурия» из третьей лиги. «Железнодорожники» снова победили 1:0.
  • И вот теперь в полуфинале «Локо-2» сломил сопротивление столичного «Сабуртало», который идет шестым в высшей лиге. После нулевой ничьей снова все решилось в серии пенальти (7:6).

Конечно, в матче не обошлось без драмы. «Сабуртало» играл вдесятером с 53-й минуты и дотянул до серии. Но этот «Локо» очень фартовый — даже не забив первый удар, победили 7:6.

Будет не совсем правдой сказать, что за команду играли 16-летние пацаны (хотя на поле был и такой). В решающих стадиях Кубка дубль все же усилился некоторыми игроками основы. Но не забываем, как ужасно у этой основы идут дела в этом сезоне.

Кубковая сказка «Локо-2» продолжается. Решающий матч пройдет в декабре в Батуми против кутаиского «Торпедо». Впервые в истории грузинского футбола в финале сыграет команда из четвертого дивизиона. Теперь только один вопрос: превзойдет ли «Локо-2» достижение «Кастильи»-1980?

Кстати, у основного «Локомотива» уже есть три выигранных Кубка (2000, 2002, 2005). Теперь клубную коллекцию сенсационно может пополнить резервная команда.

Антон Емельяненко

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