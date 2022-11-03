Анчелотти, Моуринью, Клопп и Гвардиола — финалисты премии Globe Soccer Awards лучшему тренеру года. Хави не попал в шорт-лист
Объявлены финалисты премии Globe Soccer Awards в категории «Лучший тренер года».
Реал
Рома
Ливерпуль
Манчестер Сити
Объявлены финалисты премии Globe Soccer Awards в категории «Лучший тренер года».
В шорт-лист претендентов на награду попали Карло Анчелотти («Реал Мадрид»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Рома»), Стефано Пиоли («Милан»), Абел Феррейра («Палмейрас»), Ренато Гаушо («Гремио») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Отметим, что главный тренер «Барселоны» Хави был в расширенном списке претендентов, но в окончательный список не попал.
Церемония Globe Soccer Awards состоится 17 ноября в Дубае.