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15:13 (мск), источник: Sports.Ru

Анчелотти, Моуринью, Клопп и Гвардиола — финалисты премии Globe Soccer Awards лучшему тренеру года. Хави не попал в шорт-лист

Объявлены финалисты премии Globe Soccer Awards в категории «Лучший тренер года».

Реал
Рома
Ливерпуль
Манчестер Сити
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Источник: Reuters

В шорт-лист претендентов на награду попали Карло Анчелотти («Реал Мадрид»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Рома»), Стефано Пиоли («Милан»), Абел Феррейра («Палмейрас»), Ренато Гаушо («Гремио») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Отметим, что главный тренер «Барселоны» Хави был в расширенном списке претендентов, но в окончательный список не попал.

Церемония Globe Soccer Awards состоится 17 ноября в Дубае.

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