Прокуратура запросила год тюрьмы президенту «Наполи», пишут СМИ

По информации издания, аналогичный срок запросили президенту «Аталанты» Антонио Перкасси.

Также прокуратура потребовала год и один месяц тюрьмы бывшему генеральному директору «Милана» Адриано Галлиани и два года и восемь месяцев для футбольного агента Алессандро Моджи.

По данным следствия, в махинациях с использование ложных счетом-фактур принимали участие клуб, планировавший купить футбола, игрок и его агент. Перед подписанием представитель спортсмена брал на себя роль консультанта клуба. Таким образом футболисты могли сократить расходы на зарплату своего агента, а сделка положительно отражалась на балансовых отчетах клуба.