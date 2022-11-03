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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прокуратура запросила год тюрьмы президенту «Наполи», пишут СМИ

Прокуратура Неаполя запросила год тюрьмы в качестве наказания для президента футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса по делу о фиктивных сделках, связанных с продажей игроков, сообщает Il Mattino.

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Источник: AP 2022

По информации издания, аналогичный срок запросили президенту «Аталанты» Антонио Перкасси.

Также прокуратура потребовала год и один месяц тюрьмы бывшему генеральному директору «Милана» Адриано Галлиани и два года и восемь месяцев для футбольного агента Алессандро Моджи.

По данным следствия, в махинациях с использование ложных счетом-фактур принимали участие клуб, планировавший купить футбола, игрок и его агент. Перед подписанием представитель спортсмена брал на себя роль консультанта клуба. Таким образом футболисты могли сократить расходы на зарплату своего агента, а сделка положительно отражалась на балансовых отчетах клуба.

Что касается Де Лаурентиса, судьи рассмотрят трансфер нападающего Эмануэле Калайо из «Сиены» в «Наполи» в 2013 году.

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