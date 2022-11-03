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21:34 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по футболу 2010 года Пике объявил о завершении карьеры

Защитник с 2008 года выступал за «Барселону».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 3 ноября. Чемпион мира по футболу 2010 года испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике принял решение о завершении карьеры. Об этом Пике сообщил в четверг на своей странице в Twitter.

«Теперь, когда мои детские мечты сбылись, я хочу сказать, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после “Барселоны” другой команды у меня не будет. В эту субботу будет моя последняя игра на “Камп Ноу”, — сказал Пике.

В субботу «Барселона» примет «Альмерию» в матче чемпионата Испании.

Пике 35 лет, он является воспитанником «Барселоны» и выступал за каталонский клуб с 2008 года. Ранее защитник играл за английский «Манчестер Юнайтед» и испанскую «Сарагосу». В составе «Барселоны» Пике трижды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, восемь раз становился чемпионом Испании и семь раз обладателем Кубка Испании. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

В составе сборной Испании Пике провел 102 матча и забил пять мячей. Он является чемпионом мира 2010 года и победителем чемпионата Европы 2012 года.

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