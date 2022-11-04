Источник: Пике покинул «Барселону» из-за проблем с прессой и обиды на Лапорту

По данным источника, на испанского футболиста повлияли футбольные проблемы, а также проблемы с прессой, от которых он страдал на протяжении последних недель. Также Пике обижен на президента «Барселоны» Жоана Лапорту, но не хочет придавать этому публичности.

Ранее Пике в своих социальных сетях сообщил об уходе из каталонского клуба и завершении карьеры.