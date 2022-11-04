250 могил обнаружено на принадлежащей Пике земле в Испании. Жерар планирует построить там отель

Центральный защитник «Барселоны» вложил деньги в проект по строительству роскошного отеля в Малаге. В 2015 году он купил землю, расположенную на побережье Коста-дель-Соль, примерно за 20 миллионов долларов.

Но проект застопорился, так как на территории, находящейся во владении Пике, было обнаружено 250 могил. Теперь предстоит провести необходимые исследования, чтобы точно выяснить, к какому веку они относятся.

«Мы раскопали около 250 могил, из которых подавляющее большинство пустые. Возможно, гробницы никогда не использовались и не представляют достаточной ценности, чтобы их сохранять. Это одно из крупнейших мест захоронения в стране», — объяснил археолог Альберто Кумпиан изданию Hoy por hoy Malaga.