СМИ сообщили, что игроку «Наполи» Кварацхелии вернули угнанный автомобиль
Полиция вернула грузинскому футболисту итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии угнанный автомобиль Mini Countryman.
Полиция вернула грузинскому футболисту итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии угнанный автомобиль Mini Countryman.
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Машина была обнаружена менее чем через сутки после кражи. Ее нашли в Аверсе, городе, расположенном недалеко от Неаполя.
Напомним, автомобиль футболиста Mini Countryman был похищен утром 3 ноября. Машина стояла рядом с домом игрока в Неаполе. 21-летний грузин не пострадал при инциденте и сообщил о краже в полицейский участок перед тем, как отправиться на тренировку на клубную базу.
Кварацхелия в четырех августовских матчах своей команды смог забить три мяча и сделать одну результативную передачу, после чего был признал лучшим игроком Серии А. Сейчас на его счету уже шесть голов и пять результативных передач в 12 матчах чемпионата. Также 2+3 он добавил в Лиге чемпионов.
Напомним, что Кварацхелия на протяжении трех лет играл в России за казанский «Рубин», а до этого выступал за московский «Локомотив». Весной он воспользовался правом Международной федерации футбола (ФИФА) и вернулся на родину ради игры за батумское «Динамо».