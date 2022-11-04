СМИ сообщили, что игроку «Наполи» Кварацхелии вернули угнанный автомобиль

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Машина была обнаружена менее чем через сутки после кражи. Ее нашли в Аверсе, городе, расположенном недалеко от Неаполя.

Напомним, автомобиль футболиста Mini Countryman был похищен утром 3 ноября. Машина стояла рядом с домом игрока в Неаполе. 21-летний грузин не пострадал при инциденте и сообщил о краже в полицейский участок перед тем, как отправиться на тренировку на клубную базу.

Кварацхелия в четырех августовских матчах своей команды смог забить три мяча и сделать одну результативную передачу, после чего был признал лучшим игроком Серии А. Сейчас на его счету уже шесть голов и пять результативных передач в 12 матчах чемпионата. Также 2+3 он добавил в Лиге чемпионов.