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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» зимой будет готов рассмотреть предложения о продаже Мудрика за сумму от € 60 млн

Украинский «Шахтёр» в зимнее трансферное окно будет готов продать одну из главных звёзд клуба Михаила Мудрика за компенсацию в размере от € 60 млн и выше, сообщает в своём «твиттере» журналист Бен Якобс.

Шахтер
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Источник: AFP 2022

«Позиция “Шахтёра” не изменилась после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов. Клуб всегда был открыт для его продажи в январе. Мудрику сказали, что он может покинуть команду, но только за правильную цену. Его стоимость выросла после удивительных выступлений в ЛЧ. “Шахтёр” будет рассматривать предложения в размере 60 миллионов евро, несмотря на то, что клуб намекал на увеличение цены до 100 миллионов», — написал журналист.

Напомним, Мудрик — воспитанник харьковского «Металлиста». Также он был в академии «Днепра», а с 2018 года играет в составе «Шахтёра». В нынешнем сезоне на его счету семь голов и семь результативных передач в 12 матчах чемпионата Украины и Лиги чемпионов.

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