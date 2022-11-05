«Шахтёр» зимой будет готов рассмотреть предложения о продаже Мудрика за сумму от € 60 млн

«Позиция “Шахтёра” не изменилась после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов. Клуб всегда был открыт для его продажи в январе. Мудрику сказали, что он может покинуть команду, но только за правильную цену. Его стоимость выросла после удивительных выступлений в ЛЧ. “Шахтёр” будет рассматривать предложения в размере 60 миллионов евро, несмотря на то, что клуб намекал на увеличение цены до 100 миллионов», — написал журналист.