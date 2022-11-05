Киевское «Динамо» готовилось к матчу с «Черноморцем» в Молдове

«Здесь у нашей команды запланирована тренировка на стадионе “Зимбру”, а также восстановительные мероприятия для тех игроков, которые принимали участие в поединке с “Фенербахче”. 5 ноября киевляне отправятся в Одессу», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.