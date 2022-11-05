Спаллетти признали лучшим тренером октября в Серии А
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне работающий в «Наполи», признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии по футболу.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне работающий в «Наполи», признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии по футболу.
Неаполитанский клуб в прошлом месяце одержал пять побед в пяти матчах с общим счетом 15:4. Команда Спаллетти лидирует в чемпионате, опережая на пять очков идущую второй «Аталанту».
«Пять побед в пяти матчах октября подтверждают исключительное начало сезона “Наполи” под началом Лучано Спаллетти. 15 голов, забитых восемью разными бомбардирами, укрепляют позицию команды на вершине турнирной таблицы чемпионата», — сказал гендиректор Серии А Луиджи Де Сьерво, которого цитирует официальный сайт лиги.
Спаллетти возглавляет неаполитанскую команду с 2021 года. Он работал с петербургским «Зенитом» с 2009 по 2014 год.