Лопетеги назначили главным тренером английского «Вулверхэмптона»
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хулен Лопетеги назначен главным тренером футбольного клуба «Вулверхэмптон», сообщает официальный сайт команды Английской премьер-лиги (АПЛ).
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хулен Лопетеги назначен главным тренером футбольного клуба «Вулверхэмптон», сообщает официальный сайт команды Английской премьер-лиги (АПЛ).
В начале октября о расторжении контракта с 56-летним Лопетеги объявила испанская «Севилья», где специалист работал с лета 2019 года. Тогда же в отставку с поста главного тренера «Вулверхэмптона» был отправлен португалец Бруну Лаже.
«Хулен — отличный тренер с обширным опытом работы на элитном уровне. Мы очень рады, что сумели договориться о сделке. С самого начала Лопетеги был нашим кандидатом номер. Мы с нетерпением ждем встречи с ним и его командой», — заявил президент клуба Джефф Ши.
Помимо «Севильи», с которой испанец выиграл Лигу Европы в сезоне-2019/20, он также работал в португальском «Порту», национальной сборной Испании и мадридском «Реале».
«Вулверхэмптон» с 10 очками в 13 матчах занимает 19-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.