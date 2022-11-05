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13:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лопетеги назначили главным тренером английского «Вулверхэмптона»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хулен Лопетеги назначен главным тренером футбольного клуба «Вулверхэмптон», сообщает официальный сайт команды Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Источник: Reuters

В начале октября о расторжении контракта с 56-летним Лопетеги объявила испанская «Севилья», где специалист работал с лета 2019 года. Тогда же в отставку с поста главного тренера «Вулверхэмптона» был отправлен португалец Бруну Лаже.

«Хулен — отличный тренер с обширным опытом работы на элитном уровне. Мы очень рады, что сумели договориться о сделке. С самого начала Лопетеги был нашим кандидатом номер. Мы с нетерпением ждем встречи с ним и его командой», — заявил президент клуба Джефф Ши.

Помимо «Севильи», с которой испанец выиграл Лигу Европы в сезоне-2019/20, он также работал в португальском «Порту», национальной сборной Испании и мадридском «Реале».

«Вулверхэмптон» с 10 очками в 13 матчах занимает 19-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.

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