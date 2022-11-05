Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Лестер
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Осасуна
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Анже
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Альмерия
Футбол. Зарубежный
19:00
Аяччо
Страсбур
42
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
18:15
Вальядолид
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Борнмут
43
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Фулхэм
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Брентфорд
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Брайтон
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Бохум
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
13
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Кремонезе
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Краснодар
33
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Кадис
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
11
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
12
17:30
Боруссия Д
Бохум
30
17:30
Герта
Бавария
23
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
13
17:30
Майнц
Вольфсбург
03
4.11
Боруссия М
Штутгарт
31
30.10
Кельн
Хоффенхайм
11
30.10
Шальке-04
Фрайбург
02
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» обыграла «Герту» и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Герта» дома принимала «Баварию».

Герта
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.

Гости забили первый гол уже на 12-й минуте, когда отличился полузащитник Джамал Мусиала после передачи Садио Мане. На 37-й минуте Эрик Шупо-Мотинг укрепил преимущество «Баварии», а через минуту оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Однако «Герта» не сдалась и уже через две минуты смогла сократить отставание благодаря мячу Доди Лукебакио после передачи Марко Рихтера. На 45-й минуте игрок хозяев Дейви Зельке реализовал пенальти и подарил своей команде надежду на очки в этой встрече.

Благодаря этой победе «Бавария» набрала 28 очков и поднялась на первую строчку турнирной таблицы, обогнав «Унион». «Герта» осталась на 14-й позиции, у команды 11 очков.

Читайте также
Герта
2:3
Первый тайм: 2:3
Бавария
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Очередная подлость МОК: СССР и Россию вычеркнули из истории гимнастики
У Емельяненко есть шансы только с Берковой. Саша совсем никакой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь