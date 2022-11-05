«Ман Сити» в меньшинстве вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу Холанда на 90+5-й минуте

Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Даррена Ингланда прозвучал в 17:30 мск.

«Горожане» вышли вперёд на 16-й минуте встречи, когда аргентинский форвард Хулиан Альварес реализовал голевой момент после точной передачи Илкая Гюндогана.

На 26-й минуте крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу получил прямую красную карточку за фол «последней надежды», заработав также пенальти в свои ворота. К точке подошёл полузащитник «дачников» Андреас Перейра, уверенно реализовавший 11-метровый удар.

На 90+5-й минуте Холанд реализовал пенальти и сумел принести своей команде победу — 2:1.