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20:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ман Сити» в меньшинстве вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу Холанда на 90+5-й минуте

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» дома принимал «Фулхэм».

Манчестер Сити
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Даррена Ингланда прозвучал в 17:30 мск.

«Горожане» вышли вперёд на 16-й минуте встречи, когда аргентинский форвард Хулиан Альварес реализовал голевой момент после точной передачи Илкая Гюндогана.

На 26-й минуте крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу получил прямую красную карточку за фол «последней надежды», заработав также пенальти в свои ворота. К точке подошёл полузащитник «дачников» Андреас Перейра, уверенно реализовавший 11-метровый удар.

На 90+5-й минуте Холанд реализовал пенальти и сумел принести своей команде победу — 2:1.

«Манчестер Сити» набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. У «Фулхэма» 19 очков, команда находится на восьмой позиции.

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2:1
Первый тайм: 1:1
Фулхэм
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