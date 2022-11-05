«Наполи» без Кварацхелии обыграл «Аталанту» в матче лидеров Серии А

«Аталанта» вышла вперёд благодаря голу Адемолы Лукмана на 19-й минуте встречи. Спустя четыре минуты неаполитанцы сумели забить ответный мяч — он на счету Виктора Осимхена, которому ассистировал Пётр Зелиньски. На 35-й минуте Элиф Элмас вывел «Наполи» вперёд. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Команда Лучано Спаллетти набрала 35 очков и продолжает лидировать в чемпионате Италии, увеличив отрыв от конкурентов до восьми очков. У «Аталанты» осталось 27 баллов, команда Джан Пьеро Гасперини на второй строчке, но по итогам тура её могут обойти «Милан» и «Рома».