«Барселона» обыграла «Альмерию» в прощальном матче Жерара Пике

ТАСС, 6 ноября. «Барселона» дома со счетом 2:0 обыграла «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в ночь на воскресенье на стадионе «Камп Ноу».

В составе победителей голы забили Усман Дембеле (48-я минута) и Френки де Йонг (62). На 7-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский не реализовал пенальти.

Прощальный матч за «Барселону» провел 35-летний защитник Жерар Пике, который вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты. В составе команды он трижды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, восемь раз становился чемпионом Испании и семь раз обладателем Кубка Испании. В составе сборной Испании Пике провел 102 матча и забил 5 мячей. Он является чемпионом мира 2010 года и победителем чемпионата Европы 2012 года.