«Барселона» обыграла «Альмерию» в прощальном матче Жерара Пике
35-летний защитник вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты.
35-летний защитник вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты.
ТАСС, 6 ноября. «Барселона» дома со счетом 2:0 обыграла «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в ночь на воскресенье на стадионе «Камп Ноу».
В составе победителей голы забили Усман Дембеле (48-я минута) и Френки де Йонг (62). На 7-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский не реализовал пенальти.
Прощальный матч за «Барселону» провел 35-летний защитник Жерар Пике, который вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты. В составе команды он трижды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, восемь раз становился чемпионом Испании и семь раз обладателем Кубка Испании. В составе сборной Испании Пике провел 102 матча и забил 5 мячей. Он является чемпионом мира 2010 года и победителем чемпионата Европы 2012 года.
«Барселона» благодаря победе поднялась на первое место турнирной таблицы, подопечные Хави набрали 34 очка, идущий вторым «Реал» проведет матч 13-го тура 7 ноября в гостях против «Райо Вальекано». «Альмерия» идет на 15-м месте с 13 очками. В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной» 8 ноября, «Альмерия» на следующий день примет «Хетафе».