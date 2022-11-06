«Здесь родился, здесь и умру». Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру

Жерар Пике провел прощальный матч на «Камп Ноу» — он не просто уходит из «Барсы», а завершает карьеру. Больших фанатских перфомансов не было, но весь «Камп Ноу» пестрил милыми маленькими баннерами. Жерар вышел в старте — а на общем фото был вместе со своими детьми.

Команда тоже его поддержала: сыграли в особенной форме с надписью «Sempr3» — на каталанском означает «навсегда». Буква «е» превратилась в цифру три — игровой номер, под которым Пике выступал за «Барсу» с 2008 года.

«Нам будет его не хватать. Мне грустно, ведь мы пережили много незабываемых моментов. Он очень многое дал клубу. С ним уходит часть эмблемы “Барсы”, часть ее истории», — расстраивался Серджи Бускетс.

Уже на 4-й минуте «Барса» получила право на пенальти: мяч прокатился по руке защитника «Альмерии» Кайки. Стадион ждал, что к точке подойдет главный герой вечера — но Пике сам отказался в пользу Роберта Левандовского (жаль, что поляк промахнулся).

Кстати: помните, как Маскерано дали пробить с точки в 2017-м? Так он забил первый (и единственный) гол за «Барсу». Тот пенальти шел бить Ракитич, но Пике попросил его отдать. «И он прав, нужно слушаться президента», — отметил Иван.

Во втором тайме «Барса» наконец-то забила: Дембеле сместился в центр и отправил мяч в дальний угол. Пике в атаке не участвовал, зато голевую сделал другой ветеран клуба Бускетс.

Потом забил Френки де Йонг, а на 83-й минуте заменили Пике — вместо него вышел Андреас Кристенсен. Партнеры проводили Жерара объятиями, а фанаты — аплодисментами. Пике отыграл матч уверенно: сделал 3 выноса, 2 отбора и 1 острую передачу. Даже нанес 1 удар после навеса, но промахнулся.

После победы для Пике еще устроили красивую церемонию. Слезы, объятия и новое обращение к фанатам. На экранах стадиона показали лучшие моменты его карьеры — Жерар в это время смахнул скупую мужскую слезу.

Жерар Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру 8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

«Спасибо большое болельщикам. Благодарю всех моих партнеров, тренерский штаб, физиотерапевтов, всех сотрудников клуба. Всех, кто помогал мне день ото дня, делал мою жизнь проще. Спасибо менеджменту клуба, спасибо жизни за этот шанс.



Когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить — значит отпустить. Вот почему я считаю, что сейчас подходящий момент для ухода. Мой дедушка сделал меня частью этого клуба с самого моего рождения. Я здесь родился и здесь умру. Это не прощание, и я абсолютно убежден, что вернусь в этот клуб. Да здравствует “Барса”!» — прощальная речь Пике.

Во время речи у Жерара текли слезы, а стадион тонул в овациях — шикарное прощение с настоящей легендой.