Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»

Дзюба перешел в турецкий клуб летом 2022 года на правах свободного агента. 34-летний нападающий сыграл за новую команду в 5 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Его соглашение с «Адана Демирспор» рассчитано до 30 июня 2023 года с возможным продлением еще на один сезон. Команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка после 12 туров.