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14:02 (мск), источник: Российская газета

СМИ назвали причину расторжения контракта Дзюбы с турецким клубом

Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба расторг соглашение с «Адана Демирспор» из-за задержек зарплаты и отсутствия игровой практики.

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Источник: Российская газета

Как сообщает Sport24, Дзюбе не заплатили деньги за сентябрь и октябрь. При этом Дзюба и «Адана» подписали договор, согласно которому турки обязуются погасить все задолженности перед 34-летним форвардом в январе-феврале следующего года.

Напомним, что Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в середине августа. С тех пор он провел за этот клуб лишь пять встреч, забив один мяч. В последнее время россиянин перестал попадать в стартовый состав команды.

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