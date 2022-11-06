СМИ назвали причину расторжения контракта Дзюбы с турецким клубом

Как сообщает Sport24, Дзюбе не заплатили деньги за сентябрь и октябрь. При этом Дзюба и «Адана» подписали договор, согласно которому турки обязуются погасить все задолженности перед 34-летним форвардом в январе-феврале следующего года.

Напомним, что Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в середине августа. С тех пор он провел за этот клуб лишь пять встреч, забив один мяч. В последнее время россиянин перестал попадать в стартовый состав команды.