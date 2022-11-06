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16:54 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду 4-й раз подряд выйдет в старте «МЮ». Он будет капитаном впервые в сезоне

Криштиану Роналду 4-й раз подряд выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».

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Источник: AP 2022
Футбол

Англия 2022/2023
Тур 15, 6.11.2022, 17:00

Астон Вилла3Манчестер Юнайтед1

37-летний португалец сыграет с первых минут против «Астон Виллы» в 15-м туре АПЛ. Ранее Роналду выходил в старте на игры против «Шерифа» (3:0) и «Реал Сосьедад» (1:0) в Лиге Европы, а также против «Вест Хэма» (1:0) в чемпионате.

Кроме того, Роналду выйдет с капитанской повязкой. Это случится впервые в сезоне. Ранее капитанами были Харри Магуайр и Бруну Фернандеш, но они оба в запасе на матч с «Астон Виллой».

Стоит отметить, что с первых минут также сыграют Донни ван-де Бек, Алехандро Гарначо и Каземиро.

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