«Арсенал» победил «Челси» и вернулся на первое место в чемпионате Англии

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых на 63-й минуте отличился Габриэл.

«Арсенал» набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» продлил серию без побед до четырех матчей, команда с 21 очком находится на седьмой позиции.