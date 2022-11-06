«Арсенал» победил «Челси» и вернулся на первое место в чемпионате Англии
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых на 63-й минуте отличился Габриэл.
«Арсенал» набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» продлил серию без побед до четырех матчей, команда с 21 очком находится на седьмой позиции.