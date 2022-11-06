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20:28 (мск), источник: ТАСС

«Монако» обыграл «Тулузу» в чемпионате Франции. Головин забил во втором матче подряд

ТАСС, 6 ноября. Футболисты «Монако» в гостях со счетом 2:0 обыграли «Тулузу» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в воскресенье.

Монако
ТулузаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Александр Головин (46-я минута), Брель Эмболо (60).

Головин забил третий гол в текущем сезоне чемпионата Франции, отличившись во втором туре подряд. 30 октября полузащитник забил в матче против «Анже» (2:0). Также в сезоне-2022/23 он отдал две голевые передачи. В матче с «Тулузой» россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

«Монако» благодаря победе поднялся на 4-е место турнирной таблицы, команда набрала 27 очков, «Тулуза» идет на 12-м месте с 16 очками. В следующем туре «Монако» дома сыграет с «Марселем» 13 ноября, «Тулуза» днем ранее на выезде встретится с «Ренном».

Тулуза
0:2
Первый тайм: 0:0
Монако
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