«Монако» обыграл «Тулузу» в чемпионате Франции. Головин забил во втором матче подряд
ТАСС, 6 ноября. Футболисты «Монако» в гостях со счетом 2:0 обыграли «Тулузу» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в воскресенье.
ТАСС, 6 ноября. Футболисты «Монако» в гостях со счетом 2:0 обыграли «Тулузу» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в воскресенье.
В составе победителей голы забили Александр Головин (46-я минута), Брель Эмболо (60).
Головин забил третий гол в текущем сезоне чемпионата Франции, отличившись во втором туре подряд. 30 октября полузащитник забил в матче против «Анже» (2:0). Также в сезоне-2022/23 он отдал две голевые передачи. В матче с «Тулузой» россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.
«Монако» благодаря победе поднялся на 4-е место турнирной таблицы, команда набрала 27 очков, «Тулуза» идет на 12-м месте с 16 очками. В следующем туре «Монако» дома сыграет с «Марселем» 13 ноября, «Тулуза» днем ранее на выезде встретится с «Ренном».