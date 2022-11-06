«Монако» обыграл «Тулузу» в чемпионате Франции. Головин забил во втором матче подряд

Головин забил третий гол в текущем сезоне чемпионата Франции, отличившись во втором туре подряд. 30 октября полузащитник забил в матче против «Анже» (2:0). Также в сезоне-2022/23 он отдал две голевые передачи. В матче с «Тулузой» россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.