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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Бабаян поздравил болельщиков «Астаны» с долгожданным чемпионством

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал матч против «Шахтера», победа в котором принесла его команде золото КПЛ. Он отметил, что была некоторая нервозность, и поздравил болельщиков с чемпионством.

Шахтер Кг
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Источник: ФК "Астана"

"В целом хорошо сыграли в первом тайме. Забили два гола, еще было порядка трех-четырех моментов. Получили не совсем обязательный мяч в раздевалку. Определенную нервозность испытывали, это чувствовалось. Во втором тайме владели преимуществом, забили третий гол.

А в конце матча получили второй гол, и было определенное давление. Понятно, что была определенная нервозность, это связано с тем, что было давление на результат. Но в целом самое главное — сегодняшняя победа. Я бы хотел поздравить всех наших болельщиков с долгожданным чемпионством! «— цитирует Бабаяна сайт “Астаны”.

Напомним, «Астана» в гостях обыграла «Шахтер» со счетом 3:2 и стала чемпионом КПЛ-2022. Серебро завоевал «Актобе». Бронза досталась «Тоболу».

Шахтер Кг
2:3
Первый тайм: 0:0
Астана
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