Бабаян поздравил болельщиков «Астаны» с долгожданным чемпионством

"В целом хорошо сыграли в первом тайме. Забили два гола, еще было порядка трех-четырех моментов. Получили не совсем обязательный мяч в раздевалку. Определенную нервозность испытывали, это чувствовалось. Во втором тайме владели преимуществом, забили третий гол.

А в конце матча получили второй гол, и было определенное давление. Понятно, что была определенная нервозность, это связано с тем, что было давление на результат. Но в целом самое главное — сегодняшняя победа. Я бы хотел поздравить всех наших болельщиков с долгожданным чемпионством! «— цитирует Бабаяна сайт “Астаны”.