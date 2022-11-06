«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» в первом матче под руководством Эмери

В составе победителей голы забили Леон Бейли (7-я минута), Люка Динь (11) и Джейкоб Рэмзи (49). На первой добавленной к первому тайму минуте Рэмзи забил мяч в свои ворота. Капитаном «Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне был португальский нападающий Криштиану Роналду.

Первый матч в качестве главного тренера «Астон Виллы» провел Унаи Эмери, испанец был назначен на этот пост 24 октября, 1 ноября он получил разрешение на работу и приступил к исполнению своих обязанностей. 21 октября клуб из Бирмингема объявил об отставке Стивена Джеррарда. Эмери 51 год, с 2020 года он тренировал испанский «Вильярреал», с которым выиграл Лигу Европы и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Ранее специалист возглавлял английский «Арсенал», французский ПСЖ, испанские «Севилью», «Валенсию», «Альмерию», а также московский «Спартак».

Эмери вернулся в Англию. А где другие иностранные тренеры «Спартака»? 9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Астон Вилла» благодаря победе поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 15 очков в 14 матчах. «Манчестер Юнайтед» идет пятым с 23 очками после 13 игр. В следующем туре «Астон Вилла» 13 ноября в гостях сыграет с «Брайтоном», «Манчестер Юнайтед» в этот же день на выезде встретится с «Фулхэмом».