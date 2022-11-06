«Народное признание важнее». Карпович — о втором месте «Актобе» и подписании Исламхана

Источник: КФФ

Подопечные казахстанского тренера до последнего тура вели борьбу за чемпионство с «Астаной», но в итоге, хоть и разгромили «Кайрат», заняли второе место.

— Всех поздравляю, для нас было очень важно закончить сезон победой. Выиграть на домашнем стадионе, отблагодарить своих болельщиков, которые весь год нас очень яро поддерживали. Также хотел бы сказать спасибо ребятам, команде. За время, которое мы вместе поработали, достигнута цель — еврокубки. Понятно, что хотелось большего, но довольствуемся тем, что есть.

Касаемо матча, он получился непростой в связи с погодными условиями и качеством поля. В целом был качественный футбол, по крайней мере с нашей стороны. Забили хорошие мячи. Но нужно признать, что соперник был достаточно мотивированный, они решали свои задачи — хотели попасть в тройку. От этого и приятнее для нас победа.

— Вы приняли команду на восьмом месте, а затем продолжительное время лидировали в чемпионате, но, к сожалению, потеряли место. Получилась напряженная концовка. В каком настроении находится команда?

— Не хотел бы вспоминать, но я думаю, что такой непростой момент был для команды. Смена тренера всегда может либо помочь, либо добить команду. Ребята поняли наши идеи. Все хотели выигрывать, для этого работали, но не всегда все получалось. За это я очень благодарен ребятам. Мы лидировали в чемпионате с 12 июня. Это давление и ответственность перед болельщиками. Да, не получилось удержать позицию по ряду причин — их комментировать я не хочу. Скажу, что мы на данный момент довольны результатом и командой, которая сейчас есть. Определенный осадок, конечно, присутствует. Нам нужно время на переосмысление. Но в целом сезон получился очень удачным для нас. Тому подтверждение — люди, которые приходят каждый матч. Сегодня, несмотря на некомфортную погоду, собрался полный стадион. В конце они кричали: «Актобе» — чемпион". Для нас это важно, золотая медаль не столь важна по сравнению с народным признанием. Благодарим болельщиков за любовь к своей команде.

— Болельщики во время матча скандировали: «Шахтер», какие были эмоции? Было ли понимание, что есть надежда на чемпионство?

— Была полная концентрация на матч. Конечно, подсказывали с трибун результат параллельного матча. Честно, не сильно обращал внимание. Был эпизод, когда стадион взорвался, мы поняли, что там был момент с третьим голом «Шахтера». Мы понимали, что в данной ситуации не все зависит от нас. Наша основная задача была выиграть матч, а там уже как сверху написано.

— Есть ли договоренности с футболистами и с вами? Вы перевыполнили задачу…

— В ближайшее время мы встретимся с руководством. Мы понимаем, что команде нужно усиляться. Понимаем, что она изменится. Все будет зависеть от поставленных задач. По поводу моего контракта, был прописан пункт, что в случае призового места и попадания в еврокубки происходит автоматическая пролонгация. Клуб об этом знает, но наличие контракта не всегда означает, что так и будет. Посмотрим, я думаю, что тут все в руках руководства. А так, конечно, у нас есть определенный план и видение на будущее. Есть игроки, которым поступили предложения, а есть те, у которых контракт заканчивается уже сегодня в двенадцать ночи.

— А есть ли у Вас желание остаться? И какие предложения к клубу?

— Как я и говорил, нужно менять инфраструктуру клубу, материально-техническую базу. Я уверен, если бы качество поля было бы лучше, увеличилось бы и количество голов. По поводу желания работать, конечно. В таких стрессовых ситуациях ты растешь и развиваешься. Желание есть. Тем более с такими болельщиками. Работы предстоит очень много.

— Сегодня впервые за долгое время вышел Алишер Ажимов. С чем это связано? Вы решили дать ему шанс или приняли определенное решение по данному игроку?

— На этой позиции у него очень большая конкуренция. Я этим хотел бы отблагодарить его за труд, отношение, работу. Счет позволял. Мы должны давать возможность нашим молодым ребятам.

— В середине сезона ходили слухи по Исламхану. Были ли после этого разговоры?

— Да, мы с ним на связи. Есть определенная договоренность, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Диалог есть, понимание есть того, что мы можем предложить ему. Решение за ним.

— Встречались ли вы с акимом области? Какое видение у него на команду?