ПСВ обыграл «Аякс» в матче лидеров чемпионата Нидерландов
«ПСВ Эйндховен» обыграл на выезде амстердамский «Аякс» в центральном матче 13-го тура чемпионата Нидерландов.
ПСВ
Аякс
На 23-й минуте Люк де Йонг вывел эйндховенцев вперед. В начале второго тайма Эрик Гутьеррес закрепил преимущество гостей. В концовке матча амстердамцы отыграли один мяч усилиями Лоренцо Лукки. Но на этом все. 2:1 — победа команды Руда ван Нистелроя в матче лидеров Эредивизи.
Теперь ПСВ занимает 1-е место в таблице чемпионата Нидерландов (30 очков), «Аякс» идет вторым — 28 очков.