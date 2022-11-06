ПСВ обыграл «Аякс» в матче лидеров чемпионата Нидерландов

На 23-й минуте Люк де Йонг вывел эйндховенцев вперед. В начале второго тайма Эрик Гутьеррес закрепил преимущество гостей. В концовке матча амстердамцы отыграли один мяч усилиями Лоренцо Лукки. Но на этом все. 2:1 — победа команды Руда ван Нистелроя в матче лидеров Эредивизи.