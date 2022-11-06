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21:04 (мск), источник: Sport24

ПСВ обыграл «Аякс» в матче лидеров чемпионата Нидерландов

«ПСВ Эйндховен» обыграл на выезде амстердамский «Аякс» в центральном матче 13-го тура чемпионата Нидерландов.

ПСВ
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На 23-й минуте Люк де Йонг вывел эйндховенцев вперед. В начале второго тайма Эрик Гутьеррес закрепил преимущество гостей. В концовке матча амстердамцы отыграли один мяч усилиями Лоренцо Лукки. Но на этом все. 2:1 — победа команды Руда ван Нистелроя в матче лидеров Эредивизи.

Теперь ПСВ занимает 1-е место в таблице чемпионата Нидерландов (30 очков), «Аякс» идет вторым — 28 очков.

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