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6 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Болельщики норвежского «Буде-Глимт» устроили стоячую овацию российскому голкиперу Хайкину

«Буде-Глимт» на своем поле одержал волевую победу над «Викингом» со счетом 5:4 в матче 29-го тура чемпионата Норвегии.

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Источник: AP 2022

После завершения игры болельщики устроили теплую акцию прощания с российским голкипером Никитой Хайкином. Они устроили ему стоячую овацию и скандировали его имя.

27-летний россиянин покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии.

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