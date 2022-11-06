«Лацио» с минимальным счетом победил «Рому» в римском дерби
«Лацио» с минимальным счетом победил «Рому» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Рома
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«Лацио» с минимальным счетом победил «Рому» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Автором победного мяча стал полузащитник Фелипе Андерсон, который отличился в первом тайме.
«Лацио» набрал 27 очков и теперь занимает третье место в серии А. «Рома» откатилась на пятую строчку, имея в активе 25 очков.