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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
6 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Лацио» с минимальным счетом победил «Рому» в римском дерби

«Лацио» с минимальным счетом победил «Рому» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Рома
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Источник: Спорт-Экспресс

Автором победного мяча стал полузащитник Фелипе Андерсон, который отличился в первом тайме.

«Лацио» набрал 27 очков и теперь занимает третье место в серии А. «Рома» откатилась на пятую строчку, имея в активе 25 очков.

Рома
0:1
Первый тайм: 0:1
Лацио
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