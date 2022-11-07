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00:10 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Челси» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Челмсфорд»

ТАСС, 6 ноября. Бывший голкипер английских футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» и сборной Чехии Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба клуба.

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Источник: AFP 2022

Контракт с игроком рассчитан на сезон-2022/23.

Чеху 40 лет, в период карьеры футболиста он выступал за чешские клубы «Хмель» и «Спарта», французский «Ренн» и английские «Челси» и «Арсенал». В составе «Челси» он стал четырехкратным чемпионом Англии и четырехкратным обладателем кубка страны, в 2012 году — победителем Лиги чемпионов, а в 2013 году — Лиги Европы. С «Арсеналом» Чех один раз завоевал кубок и дважды — Суперкубок Англии. В составе сборной Чехии вратарь выступал с 2001 по 2016 год и провел 125 матчей.

В 2019 году Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Гилдфорд», за который выступал до 2022 года и провел в составе команды 18 матчей. «Челмсфорд» выступает в Дивизионе 1 — Юг Национальной хоккейной лиги Великобритании — втором по силе дивизионе чемпионата страны.

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