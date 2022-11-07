Бывший футболист «Челси» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Челмсфорд»

Чеху 40 лет, в период карьеры футболиста он выступал за чешские клубы «Хмель» и «Спарта», французский «Ренн» и английские «Челси» и «Арсенал». В составе «Челси» он стал четырехкратным чемпионом Англии и четырехкратным обладателем кубка страны, в 2012 году — победителем Лиги чемпионов, а в 2013 году — Лиги Европы. С «Арсеналом» Чех один раз завоевал кубок и дважды — Суперкубок Англии. В составе сборной Чехии вратарь выступал с 2001 по 2016 год и провел 125 матчей.