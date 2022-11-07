«Ювентус» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

В других матчах игрового дня «Торино» на выезде уступил «Болонье» (1:2), «Монца» на своем поле переиграла «Верону» (2:0), «Фиорентина» с таким же счетом в гостях победила «Сампдорию». «Лацио» одержал гостевую победу в римском дерби над «Ромой» со счетом 1:0.