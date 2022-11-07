«Ювентус» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 7 ноября. «Ювентус» дома со счетом 2:0 обыграл «Интер» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Турине.
ТАСС, 7 ноября. «Ювентус» дома со счетом 2:0 обыграл «Интер» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Турине.
В составе победителей голы забили Адриен Рабьо (52-я минута) и Николо Фаджоли (85).
В других матчах игрового дня «Торино» на выезде уступил «Болонье» (1:2), «Монца» на своем поле переиграла «Верону» (2:0), «Фиорентина» с таким же счетом в гостях победила «Сампдорию». «Лацио» одержал гостевую победу в римском дерби над «Ромой» со счетом 1:0.
«Ювентус» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице, команда набрала 25 очков. «Интер» опустился на седьмую строчку, у команды из Милана 24 очка. В следующем туре «Ювентус» 10 ноября на выезде сыграет с «Вероной», «Интер» днем ранее примет «Болонью».