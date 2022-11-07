Агент Ваноли сообщил о подписании контракта тренера с «Венецией»

«Да, Ваноли подписал контракт с “Венецией” до 2024 годам опцией продления еще на два года», — сказал Д’Амико «СЭ».

Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.