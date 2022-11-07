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13:33 (мск), источник: Sports.Ru

«Ман Сити» объявил о рекордных доходах и прибыли по итогам сезона-2021/22. Клуб заработал 613 млн фунтов

«Манчестер Сити» выпустил финансовый отчет по итогам сезона-2021/22.

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Источник: Reuters

Английский клуб объявил, что добился рекордных доходов и прибыли. Доходы составили 613 млн фунтов, а прибыль — 41,7 млн фунтов. Причем прибыль по сравнению с прошлым сезоном выросла более чем в два раза.

В число факторов, повлиявших на улучшение финансовых показателей «Манчестер Сити», включены возвращение фанатов на «Этихад Стэдиум» после пандемии коронавируса, а также увеличение коммерческих доходов клуба.

Кроме того, «Манчестер Сити» заработал 67,7 млн фунтов на продаже футболистов. За последние пять лет прибыль «Ман Сити» от продажи игроков превысила 250 млн фунтов.

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