«Ман Сити» объявил о рекордных доходах и прибыли по итогам сезона-2021/22. Клуб заработал 613 млн фунтов

Английский клуб объявил, что добился рекордных доходов и прибыли. Доходы составили 613 млн фунтов, а прибыль — 41,7 млн фунтов. Причем прибыль по сравнению с прошлым сезоном выросла более чем в два раза.

В число факторов, повлиявших на улучшение финансовых показателей «Манчестер Сити», включены возвращение фанатов на «Этихад Стэдиум» после пандемии коронавируса, а также увеличение коммерческих доходов клуба.