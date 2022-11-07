Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Реал
Футбол. Зарубежный
6.11
Рома
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
6.11
Вильярреал
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
6.11
Ювентус
Интер
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Марсель
Лион
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Бетис
Севилья
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
12
6.11
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
31
6.11
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
14
6.11
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
12
6.11
Челси
Арсенал
01
5.11
Эвертон
Лестер
02
5.11
Лидс
Борнмут
43
5.11
Манчестер Сити
Фулхэм
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:54 (мск), источник: Sport24

«Саутгемптон» объявил об увольнении Хазенхюттля

«Саутгемптон» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Ральфом Хазенхюттлем.

СаутгемптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

55-летний австрийский специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ — 18-я позиция.

Хазенхюттль тренировал «Саутгемптон» с декабря 2018 года. Временно исполняющим обязанности тренера «святых» назначен Рубен Селлеш, работавший в штабе Хазенхюттля.

Читайте также
Саутгемптон
1:4
Первый тайм: 0:1
Ньюкасл Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 MISS MAXIM показала себя полностью обнаженной и пожаловалась: «Меня используют. Каждый хочет по-разному»
Мария Шумакова похвасталась роскошной фигурой в купальнике: «Как хороша! Потрясающая женщина»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь