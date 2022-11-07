«Саутгемптон» объявил об увольнении Хазенхюттля
«Саутгемптон» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Ральфом Хазенхюттлем.
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«Саутгемптон» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Ральфом Хазенхюттлем.
55-летний австрийский специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ — 18-я позиция.
Хазенхюттль тренировал «Саутгемптон» с декабря 2018 года. Временно исполняющим обязанности тренера «святых» назначен Рубен Селлеш, работавший в штабе Хазенхюттля.