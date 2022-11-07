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17:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» выставили на продажу

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая английским футбольным клубом «Ливерпуль», выставила его на продажу. Об этом сообщает The Athletic.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, компания подготовила презентацию для потенциальных покупателей и готова отправить ее всем, кто заинтересуется командой. FSG может рассмотреть варианты как с полной продажей клуба, так и с привлечением новых акционеров. Помощь в осуществлении возможной сделки планируют оказать банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

FSG стала владельцем «Ливерпуля» в 2010 году. С того момента «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне команда после 13 туров занимает восьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и завоевала путевку в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом».

Помимо «Ливерпуля», FSG владеет клубом Главной лиги бейсбола «Бостон Ред Сокс». Компании также принадлежат стадионы этих команд.

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