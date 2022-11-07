«Ливерпуль» выставили на продажу

По информации источника, компания подготовила презентацию для потенциальных покупателей и готова отправить ее всем, кто заинтересуется командой. FSG может рассмотреть варианты как с полной продажей клуба, так и с привлечением новых акционеров. Помощь в осуществлении возможной сделки планируют оказать банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

FSG стала владельцем «Ливерпуля» в 2010 году. С того момента «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне команда после 13 туров занимает восьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и завоевала путевку в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом».