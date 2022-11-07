Кокорин забил «Омонии» и отпраздновал в стиле Роналду. У него 6 (4+2) очков в 9 матчах за «Арис»
Александр Кокорин забил четвертый гол за «Арис».
Арис Л
Омония
Российский нападающий открыл счет в матче против «Омонии» в 10-м туре чемпионата Кипра (1:1). Кокорин отличился на 39-й минуте, замкнув подачу с углового.
Александр отпраздновал гол в стиле нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — сложив руки на груди и закрыв глаза.
Кокорин проводит девятый матч после перехода в кипрский клуб. В составе «Ариса» он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.