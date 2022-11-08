«Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге, уступив на выезде «Райо Вальекано»

Встреча проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Мунуэры прозвучал в 23:00 мск.

Сначала вперёд вышли хозяева встречи, когда на 5-й минуте матче Сантьяго Комесанья реализовал момент после передачи Франсиско Гарсии. Мадридцы смогли сравнять счёт только на 37-й минуте матча, когда Лука Модрич реализовал 11-метровый удар. Через четыре минуты Эдер Милитао после углового вывел «сливочных» вперёд, точный навес отдал Марко Асенсио. Через три минуты «Райо Вальекано» сравнял благодаря голу с лёта Альваро Гарсии, пас ему отдал Иси Паласон.

На 61-й минуте главный тренер хозяев Андони Ираола был удалён с бровки решением судьи. На 65-й минуте Тибо Куртуа парировал удар Оскара Трехо с пенальти, однако арбитр наказал команда перебить стандарт (вратарь раньше времени переступил линию ворот), и в этот раз игрок «Райо Вальекано» смог вывести свою команду вперёд.

«Сливочные» не сумели спасти эту встречу и потерпели первое поражение в этом сезоне Ла Лиги — 2:3.