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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге, уступив на выезде «Райо Вальекано»

Сегодня, 8 ноября, завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» принимал мадридский «Реал».

Реал
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Источник: Reuters

Встреча проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Мунуэры прозвучал в 23:00 мск.

Сначала вперёд вышли хозяева встречи, когда на 5-й минуте матче Сантьяго Комесанья реализовал момент после передачи Франсиско Гарсии. Мадридцы смогли сравнять счёт только на 37-й минуте матча, когда Лука Модрич реализовал 11-метровый удар. Через четыре минуты Эдер Милитао после углового вывел «сливочных» вперёд, точный навес отдал Марко Асенсио. Через три минуты «Райо Вальекано» сравнял благодаря голу с лёта Альваро Гарсии, пас ему отдал Иси Паласон.

На 61-й минуте главный тренер хозяев Андони Ираола был удалён с бровки решением судьи. На 65-й минуте Тибо Куртуа парировал удар Оскара Трехо с пенальти, однако арбитр наказал команда перебить стандарт (вратарь раньше времени переступил линию ворот), и в этот раз игрок «Райо Вальекано» смог вывести свою команду вперёд.

«Сливочные» не сумели спасти эту встречу и потерпели первое поражение в этом сезоне Ла Лиги — 2:3.

После этой встречи «Реал» остался на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. Отставание команды Карло Анчелотти от лидирующей «Барселоны» составляет два балла. «Райо Вальекано» благодаря этой победе набрал 21 очко и поднялся на восьмое место испанского чемпионата.

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3:2
Первый тайм: 2:2
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