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06:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пчелы» покусали «Реал». Мадрид без Бензема за два тура подарил лидерство «Барселоне»

Тур ла лиги завершился сенсационным поражением чемпиона.

Райо Вальекано
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Источник: Спорт-Экспресс

Запомнилось, как по-разному реагировали на последние кризисные явления испанские топ-клубы. В «Барселоне» после вылета из Лиги чемпионов только и разговоров, что о зимней трансферной кампании. Причем близкие к сине-гранатовым инсайдеры уверяют, что неудача приведет не к экономии средств по причине части выпавших еврокубковых доходов, а к увеличению числа новичков.

Когда же пару раз споткнулся «Реал», Карло Анчелотти в ответ на вопрос о зимних трансферах — ровно, как и год назад — отрезал: «У нас есть состав, который не изменится до конца сезона».

Между тем проблема отсутствия альтернативы Бензема очевидна. И речь не только о голах и передачах, но и в системном влиянии форварда на командную игру. В движении и колоссальном объеме работы в центральной зоне. В прессинге, где француз — один из лучших в мире в своем амплуа.

И как раз сейчас у обладателя «Золотого мяча» мышечные проблемы. Они возникли снова, если вспомнить, что первый раз в нынешнем сезоне Бензема пропустил три недели в сентябре. В октябре было две паузы, а возвращение в строй оказалось кратковременным. И хотя Анчелотти уверяет, что форвард может сыграть в четверг против «Кадиса», даже в сборной Франции сомневаются в готовности Бензема к старту ЧМ-2022.

Летом у штаба «Реала» был альтернативный план на такие случаи, однако Азар в роли «ложной девятки» оказался столь же несостоятелен, как и на протяжении большей части своей мадридской карьеры. Поэтому ставка теперь делается на Родриго, и Анчелотти даже уверяет, что бразильцу роль центрального нападающего подходит идеально.

Если это глобальный план, то форварду придется менять позицию уже во второй раз с момента перехода в «Реал». В «Сантосе» Родриго был левым нападающим, а так как в Мадриде есть Винисиус Жуниор, — перешел направо. Что до текущей роли 21-летнего футболиста, то для нее у него есть скорость, техника и умение находить свободные зоны.

Но Родриго не может, подобно Бензема, работать в прессинге или продавливать защитников, и тем более с его телосложением и ростом (174 см) не приходится говорить о голах со «второго этажа». То есть, опция «подачи в штрафную» — кроме очевидных ситуаций со свободным пространством — в текущей конфигурации у «Реала» отключена.

Исключение — стандартные положения, где можно задействовать мощь центральных защитников. Как раз это сделал в понедельник при подаче углового Эдер Милитао всего через три минуты после того, как ВАР обратил внимание арбитра на падение в штрафной Асенсио, и Модрич безупречно исполнил пенальти. «Реал» на этом отрезке был самим собой, перевернув игру, которая шла отнюдь не по сценарию сливочных.

И, кажется, у «Райо Вальекано» есть персональный рецепт против каждого гранда. Для «Барселоны», которая не может забить «пчелам» на протяжении трех матчей, это бетон в обороне. С «Реалом» же команда Андони Ираолы брала свое здоровой наглостью и давлением на слабые точки чемпиона. В центре поля, например, был далек от идеала Тшуамени, который как минимум в силу молодости еще не может считаться полноценной заменой Каземиро.

Ну, а Карвахаль — при всех его заслугах и бешеной самоотдаче — уже давно не образец надежности в обороне. Это из-под него сравнял счет в конце первого тайма отличившийся в третьем матче подряд Альваро Гарсия. И этот же игрок «Райо» в борьбе с Карвахалем заставил того невольно сыграть рукой в собственной штрафной. А когда Куртуа отразил пенальти, арбитр, если довериться трансляции, дал Трехо шанс на вторую попытку по двум причинам. Из-за того, что голкипер не стоял на линии ворот, и в связи с чрезмерным рвением вбежавшего в штрафную до удара Карвахаля, который за счет этого нарушения оказался первым у отскочившего мяча и выбил его за пределы поля.

Эпизод с пенальти в матче «Райо Вальекано» — «Реал»

А в свои 3:2 «Райо» вцепился зубами. И выстоял, благодаря знанию, что делать. Много ли вы видели за почти 100 сыгранных минут прорывов Винисиуса Жуниора? А уже фирменных ударов Вальверде, которые наводили ужас на «Барселону» и «Атлетико»? Ну, а вышедший на замену Камавинга — далеко не Кроос, который после первого в карьере удаления не сыграл в дерби из-за дисквалификации.

Спасателей без Бензема не нашлось, и вот уже казавшийся безупречным «Реал» после фиаско с «Райо» и ничьей с «Жироной» уступил первое место «Барселоне». В прошлом туре все списали на судей. Возможно, и сейчас будут говорить на эту тему, но пенять стоит исключительно на себя. И проводить работу над ошибками, чтобы уже после чемпионата мира начинать погоню за разбитой в класико «Барсой».

Райо Вальекано
3:2
Первый тайм: 2:2
Реал
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