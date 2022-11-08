Клуб КПЛ захотел вернуть Байсуфинова к тренерской работе

Источник: КФФ

54-летний тренер с лета текущего года работает в качестве спортивного директора «Махтаарала» и помог сохранить команде прописку в КПЛ.

По итогам минувшего сезона в первой лиге клуб из Кызылорды добился повышения в классе и в будущем году выступит в премьер-лиге.

Отметим, что после ухода из сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассматривался в качестве кандидата на должность главного тренера «Актобе» и «Тобола».