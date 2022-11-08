Клуб КПЛ захотел вернуть Байсуфинова к тренерской работе
Кызылординский «Кайсар» рассматривает возможность назначения главным тренером команды казахстанского специалиста Талгата Байсуфинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кызылординский «Кайсар» рассматривает возможность назначения главным тренером команды казахстанского специалиста Талгата Байсуфинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
54-летний тренер с лета текущего года работает в качестве спортивного директора «Махтаарала» и помог сохранить команде прописку в КПЛ.
По итогам минувшего сезона в первой лиге клуб из Кызылорды добился повышения в классе и в будущем году выступит в премьер-лиге.
Отметим, что после ухода из сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассматривался в качестве кандидата на должность главного тренера «Актобе» и «Тобола».
В качестве наставника в КПЛ специалист в последний раз работал в 2016 году, когда тренировал «Акжайык». После этого он дважды возглавлял сборную Казахстана и работал старшим тренером молодежной сборной до 21 года.