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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:24 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ захотел вернуть Байсуфинова к тренерской работе

Кызылординский «Кайсар» рассматривает возможность назначения главным тренером команды казахстанского специалиста Талгата Байсуфинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: КФФ

54-летний тренер с лета текущего года работает в качестве спортивного директора «Махтаарала» и помог сохранить команде прописку в КПЛ.

По итогам минувшего сезона в первой лиге клуб из Кызылорды добился повышения в классе и в будущем году выступит в премьер-лиге.

Отметим, что после ухода из сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассматривался в качестве кандидата на должность главного тренера «Актобе» и «Тобола».

В качестве наставника в КПЛ специалист в последний раз работал в 2016 году, когда тренировал «Акжайык». После этого он дважды возглавлял сборную Казахстана и работал старшим тренером молодежной сборной до 21 года.

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