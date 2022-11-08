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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
15:21 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Тобола» оценил итоговое место команды в КПЛ-2022

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович высказался об итоговом положении клуба в КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

Костанайцы, становившиеся чемпионами Казахстана в 2021 году в сезоне-2022, заняли третье место. В заключительном туре «Тобол» обыграл на выезде «Акжайык» — 3:1.

"Спасибо сопернику за хорошую игру. У нас играют опытные и качественные футболисты, за счет чего мы одержали заслуженную победу и были готовы к этому матчу. Первые минуты команда хозяев действовала позиционно в атаке, мы ждали своего момента. После забитого мяча мы контролировали игру.

Поздравляю «Тобол» с заслуженным третьем местом, которое позволит нам выступать в следующем сезоне в еврокубках. По ходу сезона мы обыгрывали «Астану», «Кайрат», «Актобе» и считаю бронзу заслуженным результатом.

Благодарю руководство области и клуба за доверие. Спасибо медицинскому и тренерскому штабу за проделанную работу. Отдельные слова благодарности хотел бы выразить нашим болельщикам. Спасибо, что вы всегда рядом с командой! «, — цитирует Милановича пресс-служба “Тобола”.

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