Тренер «Тобола» оценил итоговое место команды в КПЛ-2022

Источник: ФК "Тобол"

Костанайцы, становившиеся чемпионами Казахстана в 2021 году в сезоне-2022, заняли третье место. В заключительном туре «Тобол» обыграл на выезде «Акжайык» — 3:1.

"Спасибо сопернику за хорошую игру. У нас играют опытные и качественные футболисты, за счет чего мы одержали заслуженную победу и были готовы к этому матчу. Первые минуты команда хозяев действовала позиционно в атаке, мы ждали своего момента. После забитого мяча мы контролировали игру.

Поздравляю «Тобол» с заслуженным третьем местом, которое позволит нам выступать в следующем сезоне в еврокубках. По ходу сезона мы обыгрывали «Астану», «Кайрат», «Актобе» и считаю бронзу заслуженным результатом.