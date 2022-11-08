Российский голкипер «Байера» назвал сумму для комфортной жизни в Германии

Его слова приводит Sport24.

«Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то 150−200 тысяч рублей. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить», — заявил футболист. Он отметил, что из-за роста цен аренда жилья в стране также подорожала.

Ранее Лунев рассказал о трудностях при адаптации в Германии. «Не сказать, что прямо печально — нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально все исправить: это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи», — описал жизнь в Европе спортсмен.