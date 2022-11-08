Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Специя
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:30
Бохум
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Кремонезе
Милан
Футбол. Зарубежный
23:30
Осасуна
Барселона
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
6.11
Фрайбург
Кельн
20
6.11
Байер
Унион Б
50
5.11
Вердер
Шальке-04
21
5.11
Аугсбург
Айнтрахт Ф
12
5.11
Боруссия Д
Бохум
30
5.11
Герта
Бавария
23
5.11
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
13
5.11
Майнц
Вольфсбург
03
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
18:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский голкипер «Байера» назвал сумму для комфортной жизни в Германии

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев назвал сумму дохода для комфортной жизни в Германии.

Байер
ЗенитЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Его слова приводит Sport24.

«Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то 150−200 тысяч рублей. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить», — заявил футболист. Он отметил, что из-за роста цен аренда жилья в стране также подорожала.

Ранее Лунев рассказал о трудностях при адаптации в Германии. «Не сказать, что прямо печально — нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально все исправить: это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи», — описал жизнь в Европе спортсмен.

Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года, подписав контракт с командой до 30 июня 2023-го. Россиянин провел в составе клуба три матча во всех турнирах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поражение Трусовой и новые опасные элементы. Итоги второго Гран-при России по фигурному катанию
Медведев вернулся в топ-3 рейтинга ATP
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь