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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Варианты есть». Шомко высказался об уходе из «Актобе» и возвращении в «Астану»

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал, где он продолжит карьеру в следующем сезоне. В частности, опытный игрок рассказал допускает ли он переход из «Актобе» в «Астану».

Актобе
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Источник: ФК "Актобе"

«Попрощался ли я с “Актобе”? На данный момент у меня закончился контракт. В социальных сетях я хотел попрощаться с футбольным городом! Будущее покажет, останусь ли я в “Актобе”. Допускаю ли возвращение в “Астану”? Рано говорить о моем будущем, вернусь ли я в “Астану” или нет. Пока никто из руководства и тренерского штаба лично мне и моему агенту не звонил! Поживем — увидим, варианты есть, буду думать с агентом», — заявил Шомко.

Добавим, что Шомко в нынешнем сезоне КПЛ провел 24 матча и оформил три голевых передачи.

«Актобе» завершил сезон на втором месте, а чемпионом страны стала «Астана». Шомко ранее выступал за столичный клуб на протяжении семи лет и являлся одним из ключевых игроков того времени.

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