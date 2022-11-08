«Варианты есть». Шомко высказался об уходе из «Актобе» и возвращении в «Астану»

«Попрощался ли я с “Актобе”? На данный момент у меня закончился контракт. В социальных сетях я хотел попрощаться с футбольным городом! Будущее покажет, останусь ли я в “Актобе”. Допускаю ли возвращение в “Астану”? Рано говорить о моем будущем, вернусь ли я в “Астану” или нет. Пока никто из руководства и тренерского штаба лично мне и моему агенту не звонил! Поживем — увидим, варианты есть, буду думать с агентом», — заявил Шомко.